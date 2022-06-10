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В хищении 45,7 млн тенге подозревают руководителей детских садов в Шымкенте

Балапан Фото: Zakon.kz
Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начато Территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту, передает Zakon.kz.
Руководители детсадов подозреваются в том, что в период с 2019 по 2021 год путем внесения недостоверных сведений в табеле посещаемости детей в дошкольных организациях незаконно похитили бюджетные деньги на общую сумму 45,7 млн тенге. Средства были предусмотрены по программе «Балапан» на подушевое финансирование дошкольного воспитания. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу

В настоящее время по делу проводится досудебное расследование. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Ирина Лукичева
АФМ РК Шымкент
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