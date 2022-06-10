В хищении 45,7 млн тенге подозревают руководителей детских садов в Шымкенте

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Досудебное расследование в отношении руководителей детских садов по подозрению в хищении бюджетных средств начато Территориальным департаментом АФМ по городу Шымкенту, передает Zakon.kz.