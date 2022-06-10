Задержание женщин с крупной партией наркотиков в Темиртау попало на видео

В Темиртау задержали женщин с крупной партией наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Полицейские остановили автомашину под управлением 30-летнего мужчины. После стандартной проверки документов у водителя их внимание привлекли пассажирки 32 и 36 лет. Женщины направлялись в Караганду. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у женщин 98 флаконов лекарственного препарата «Тропикамид», 12 пластин препарата «Трамадол» и 6 упаковок препарата «Алис». Пресс-служба ДП Карагандинской области

Задержанные рассказали, что изъятые у них лекарственные препараты предназначались для личного употребления.

По указанным фактам возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта». Проводится досудебное расследование, в рамках которого назначены соответствующие экспертизы.