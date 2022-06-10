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BMW врезался в опору рекламного щита на проспекте аль-Фараби – машина загорелась

ДТП на пр. аль-Фараби в Алматы, пострадавший Фото: скриншот видео
В Алматы на пр. аль-Фараби произошло дорожно-транспортное происшествие – BMW врезался в металлическую опору рекламного щита, после чего машина загорелась, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в соцсетях.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции, где сообщили, что авария произошла 10 июня около 03:05.

По словам начальника Управления дознания ДП Алматы Олжаса Шарипова, водитель автомашины марки BMW двигался по пр. Аль-Фараби в восточном направлении, допустил наезд на препятствие – металлическую опору рекламного щита.

От удара произошла полная деформация кузова и возгорание автомашины. В результате происшествия водитель автомашины BMW получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.Олжас Шарипов

Начальник управления уточнил, что расследованием ДТП занимаются сотрудники УП Бостандыкского района.

Динара Халдарова
Алматы
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