BMW врезался в опору рекламного щита на проспекте аль-Фараби – машина загорелась

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В Алматы на пр. аль-Фараби произошло дорожно-транспортное происшествие – BMW врезался в металлическую опору рекламного щита, после чего машина загорелась, передает Zakon.kz.