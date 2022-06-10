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Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

ДТП, Алматинская область, водитель, трагедия Фото: pixabay
9 июня в Енбекшиказахском районе Алматинской области с участием маршрутного автобуса и двух легковых машин произошло дорожно-транспортное происшествие. Погиб водитель легкового авто, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным правоохранителей, ДТП спровоцировал 34-летний водитель Hyundai Getz.

Мужчина на 42 км автодороги Алматы – Кокпек – Коктал при обгоне допустил столкновение со встречно идущим автобусом Saz Le-60. По инерции Hyundai столкнулся с автомашиной Audi А4.Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия скончался водитель Hyundai Getz.

Расследование по факту ДТП с назначением необходимых экспертиз проводится по ст. 345 ч. 3 УК РК («Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека»).Пресс-служба ДП Алматинской области
Анастасия Московчук
Алматинская область
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