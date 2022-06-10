Смертельное ДТП произошло в Алматинской области

Фото: pixabay

9 июня в Енбекшиказахском районе Алматинской области с участием маршрутного автобуса и двух легковых машин произошло дорожно-транспортное происшествие. Погиб водитель легкового авто, сообщает Zakon.kz.