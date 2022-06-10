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Костанайские полицейские уничтожили 46 кг наркотиков

огонь Фото: polisia.kz
Акция по уничтожению наркотиков прошла на территории Департамента полиции Костанайской области. В печи сожгли 46 кг наркотических средств, которые проходили как вещественные доказательства по уголовному делу, передает Zakon.kz.

В ноябре прошлого года костанайские наркоборцы изъяли из незаконного оборота крупную партию – более 200 кг марихуаны.

Задержали преступную группу из восьми человек, которая распространяла наркотики на территории области. Уголовное дело направлено в суд.

молодежь, акция

Фото: polisia.kz

Акция по уничтожению наркотиков проводилась в рамках мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией.

Ирина Лукичева
Казахстан Костанай
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