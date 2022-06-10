В Алматы еще два автобуса изменят маршрут
Фото: Zakon.kz
С 11 июня в Алматы будут продлены маршруты двух автобусов – №31 и №67. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Zakon.kz.
Ранее жители Наурызбайского района на встрече с акимом мегаполиса просили усилить транспортное обслуживание ЖК «Алма сити-5».
По поручению Ерболата Досаева принято решение о продлении маршрутов №31 и №67 с рынка «Барлык» по ул. Карьерная в южном направлении. Теперь жители «Алма сити-5» могут добираться до центральных улиц города и недавно запущенной станции метро «Бауыржан Момышулы» без пересадок.Пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Фото: пресс-служба акимата Алматы
По данным ведомства, «в районе запланирован запуск трех новых маршрутов и усиление действующих».
Ранее сообщалось, что в Алматы с 7 июня 10 автобусов изменят маршрут.
0
КОММЕНТАРИИ