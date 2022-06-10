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В Алматы еще два автобуса изменят маршрут

Алматы, автобусы, маршрут, изменение Фото: Zakon.kz
С 11 июня в Алматы будут продлены маршруты двух автобусов – №31 и №67. Об этом сообщили в пресс-службе городского акимата, передает Zakon.kz.

Ранее жители Наурызбайского района на встрече с акимом мегаполиса просили усилить транспортное обслуживание ЖК «Алма сити-5».

По поручению Ерболата Досаева принято решение о продлении маршрутов №31 и №67 с рынка «Барлык» по ул. Карьерная в южном направлении. Теперь жители «Алма сити-5» могут добираться до центральных улиц города и недавно запущенной станции метро «Бауыржан Момышулы» без пересадок.Пресс-служба акимата Алматы

изменение маршрута автобуса №31 в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

изменение маршрута автобуса №67 в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

По данным ведомства, «в районе запланирован запуск трех новых маршрутов и усиление действующих».

Ранее сообщалось, что в Алматы с 7 июня 10 автобусов изменят маршрут.

Динара Халдарова
Алматы
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