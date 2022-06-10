Казахстан остается лидером в Центральной Азии по привлечению иностранных инвестиций – эксперт

Главный научный сотрудник КИСИ при президенте РК Вячеслав Додонов рассказал в интервью журналисту Zakon.kz, что Казахстан был и является лидером в Центральной Азии в части привлечения иностранных инвестиций. И не только в ЦА, но и среди других развивающихся экономик.

— Вячеслав Юрьевич, на 34-м заседании Совета иностранных инвесторов президент Касым-Жомарт Токаев поднял ряд вопросов по иностранным инвестициям. Насколько они актуальны для нас? Смогут ли наше государство и бизнес в нынешних непростых условиях торговых войн сохранить конкурентоспособность, построить сильную экономику и адаптироваться под новые правила игры?

— Во-первых, если говорить о самом заседании Совета иностранных инвесторов, то это регулярная встреча представителей ведущих иностранных компаний, работающих в Казахстане, они собираются на постоянной основе, это беспрерывный процесс взаимодействия в рамках этого органа, который возглавляет президент страны Касым-Жомарт Токаев. Поэтому сотрудничество с иностранными инвесторами в значительной степени определяется тем, что говорится на этом заседании.

В этот раз упор был сделан на несколько вещей – инвестиционные проекты в сферах инфраструктуры, транзитных перевозок, декарбонизации экономики, финансового сектора, а также на геополитическую напряженность, которая среди прочего диктует необходимость выстраивания новых логистических транспортных маршрутов в рамках новой реальности, сложившейся после того, как территории России и Украины стали в значительной степени недоступными для прежних поставок из Азии в Европу, в том числе в Казахстан.

Как мы знаем, по территории Казахстана через эти государства осуществлялся транзит между Азией и Европой. Поэтому это очень актуальный вопрос, и понятно, почему президент заострил на нем внимание. Можно предположить, что в этом направлении будут прилагаться определенные усилия.

Кроме того, глава государства в контексте геополитической напряженности сказал о том, что мы приветствуем релокацию производства на территорию Казахстана.

Думаю, в данном случае имеется в виду, что для ряда западных компаний рынок России оказался закрыт. Даже не столько рынок, сколько Россия как место расположения своих производств. И, конечно, в этой связи открываются некие дополнительные возможности для Казахстана по привлечению компаний, которые были вынуждены уйти с российских производств, но в то же время они не хотят терять российский рынок.

То есть можно рассматривать геополитическую возможность, открытие тут производств, фирм, которые ушли из России, с тем чтобы здесь организовать производство и поставлять продукцию, в том числе на российский рынок или, говоря шире, на общий рынок ЕАЭС. Это перспективное направление, но в то же время сложно сказать, насколько оно будет реализовано, и вообще будет ли этот сценарий работать. Но, думаю, в определенной степени это возможно. В какой именно степени – это уже вопрос конкретных мер реализации, но такая возможность есть и ею логично воспользоваться, о чем и говорил президент.

— Как вы расцениваете вопрос о декарбонизации?

— Вопрос о декарбонизации, который, казалось бы, в условиях сегодняшней повестки дня, когда весь мир испытывает дефицит традиционных энергоносителей и в целом энергии, вырабатываемой из разных источников, когда сегодняшняя ситуация характеризуется тем, что вся эта зеленая повестка в условиях возникшего энергодефицита несколько дискредитировала себя, по-прежнему остается актуальным применительно к Казахстану.

В Казахстане тема декарбонизации актуальна в буквальном смысле слова, поэтому президент не зря о ней говорил. Речь идет об энергобалансе, замещении угольной генерации электроэнергии на более прогрессивную, более чистую.

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Как известно, у нас активно развивается внутренний рынок газовых поставо, и в этом смысле данная тема для нас очень близка и актуальна. Она удачно вписывается в «зеленую повестку», повестку декарбонизации, поскольку это работает и на внутренние потребности экономики, в том числе на решение экологических проблем, и в то же время вписывается во все еще существующую глобальную повестку декарбонизации, в Парижское соглашение, к которому Казахстан присоединился, ратифицировал и так далее. Поэтому все это по-прежнему актуально, и все это целесообразно развивать, в том числе с участием иностранных инвесторов.

— Насколько, по-вашему, Казахстан является привлекательным для инвестиций в Центральной Азии? Сможет ли он привлечь иностранные компании и выполнить свои обязательства перед ними? Какую роль в этом может сыграть Совет иностранных инвесторов?

— Безусловно, Казахстан был и является для Центральной Азии самым привлекательным направлением по той простой причине, что он по-прежнему остается крупнейшей экономикой в этом регионе с ведущими макроэкономическими параметрами, которые превышают совокупные параметры остальных четырех экономик стран ЦА. Об этом говорят и показатели привлечения иностранных инвестиций.

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Как отметил на заседании Совета иностранных инвесторов Касым-Жомарт Токаев, в прошлом году у нас валовый приток инвестиций составлял 24 млрд долларов, это большая значительная цифра, близка к лучшим значениям в нашей истории. Общий объем накопленных иностранных инвестиций всех видов на сегодняшний день превысил 244 млрд долларов, поэтому эта тема продолжает развиваться.

То есть Казахстан остается лидером в Центральной Азии в этой части. Да и не только в Центральной Азии, но и среди некоторых других развивающихся экономик, поэтому эта роль лидера сохраняется.

Но, разумеется, надо иметь в виду, что позитивные цифры притока в значительной степени обеспечиваются нефтяным сектором, благоприятной конъюнктурой на мировых рынках. Существует такая статистически значимая вещь, как объем поступающих иностранных инвестиций, который сильно зависит от объема дохода иностранных инвесторов. Чем выше объем дохода, тем выше мировые цены на нефть. Очевидно, в этом году мы увидим еще более высокие объемы притока иностранных инвестиций в связи с тем, что цены на нефть в этом году очень высокие. Это лишний раз подтвердит, что Казахстан является лидером в Центральной Азии по части привлечения иностранных инвестиций.

— Как вы думаете, какие наиболее ярко выраженные проблемы могут быть помехой в достижении целей по активному привлечению иностранных инвестиций?

— Конечно, проблемы тоже есть. Если говорить о наиболее актуальных задачах и вопросах в этой сфере, то они традиционны также для Казахстана на протяжении многих лет. Это привлечение иностранных инвестиций в свою обрабатывающую промышленность, в несырьевой сектор. Это ключевая задача в части привлечения иностранных инвестиций. И в данном случае как раз та геополитическая напряженность, которая в настоящее время существует, в определенной степени благоприятствует этому, открывает возможности для Казахстана выступать своего рода транзитным узлом на пути и товарных потоков, и потоков комплектующих, и готовой продукции, которая идет с Запада в Россию, из России на Запад. Казахстан может применить это преимущество в свою пользу.