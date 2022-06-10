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Пожар в Кокшетау: погибла 80-летняя пенсионерка

ДЧС, пламя Фото: cкриншот видео
10 июня в 11:56 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по ул. Абылкасымова. Пожарные Кокшетау обнаружили тело женщины 1942 года рождения, передает Zakon.kz.
Причина пожара устанавливается. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. К месту вызова выехали силы и средства ДЧС в количестве 28 сотрудников и четырех единиц техники. Пресс-служба ДЧС Акмолинской области

Пожар ликвидировали в 13:18. Площадь пожара составила 135 м².

Ирина Лукичева
Казахстан Кокшетау
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