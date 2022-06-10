Пожар в Кокшетау: погибла 80-летняя пенсионерка

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10 июня в 11:56 поступило сообщение о пожаре в жилом частном доме по ул. Абылкасымова. Пожарные Кокшетау обнаружили тело женщины 1942 года рождения, передает Zakon.kz.