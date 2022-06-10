«Казахстан – несомненный фаворит»: прогноз Андрея Карповича на матч Беларусь – Казахстан

Главный тренер ФК «Актобе» Андрей Карпович поделился своими ожиданиями от предстоящей схватки Беларуси и Казахстана в рамках группового этапа Лиги наций. Матч ожидается зрелищный.

Матч состоится 11 июня в 00:45 (по времени Нур-Султана). После сенсационного успеха национальной сборной в начале чемпионата казахстанцы с предвкушением ожидают победы в гостях. К этому же выводу пришли эксперты, предварительно назвав Казахстан фаворитом встречи.

Болеет за нашу сборную и Андрей Карпович, тренер ФК «Актобе», официальным спонсором которого является беттинг-компания Parimatch. По его мнению, матч получится сложным и интересным.

Перед нами парадоксально разные ситуации. У нашей сборной лидирующая позиция в группе, они несомненные фавориты матча. Забили три мяча, пропустили – ноль. Беларусь, соответственно, аутсайдер с одним пропущенным голом. Если рассматривать конкретный матч и посмотреть статистику личных встреч, то все не так однозначно. Игра должна быть напряженной и очень сложной. Наша команда дала хороший старт. Тот факт, что они не пропустили в двух матчах, значительно поможет в данном противостоянии. Если команда будет играть так же уверенно, то еще три очка нам обеспечены. Андрей Карпович

Сборная Казахстана в данный момент занимает первую строчку в группе с двумя победами над Словакией и Азербайджаном. Выход из группы Лиги наций кажется уже не целью, а реальностью. Это придает уверенности не только болельщикам, но и команде.

Все зависит от ребят. Они почувствовали, что могут и готовы показать себя в деле. Две предыдущие победы положительно сказались на уверенности игроков. Команда умеет играть, причем очень организованно. Теперь все зависит только от их желания и возможностей. Думаю, что сейчас можно смело ставить задачи на выход в следующую группу. Андрей Карпович, тренер ФК «Актобе»

Карпович дал свой прогноз для желающих поддержать команду делом и сделать матч еще интереснее: Казахстан с форой (0) с хорошим коэффициентом 2,14 или Казахстан не проиграет и тотал 2,5 меньше с коэффициентом 2,17.

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