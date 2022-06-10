Курсы валют на выходные дни

Фото: Zakon.kz

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 435,53 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает Zakon.kz.