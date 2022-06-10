Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 435,53 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает Zakon.kz.
Объем торгов – 94,79 млн долларов.
Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,12 тенге и составил 7,56 тенге.
Средневзвешенный курс евро составил 460,04 тенге (-2,46), объем торгов – 4,68 млн евро.
Средневзвешенный курс китайского юаня вырос на 0,43 тенге и составил 65,12 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433,5-438,5 тенге, евро – 460-467 тенге, рос. рубль – 6,5-7 тенге.
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