Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Курсы валют на выходные дни

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 435,53 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает Zakon.kz.

Объем торгов – 94,79 млн долларов.

Средневзвешенный курс российского рубля повысился на 0,12 тенге и составил 7,56 тенге.

Средневзвешенный курс евро составил 460,04 тенге (-2,46), объем торгов – 4,68 млн евро.

Средневзвешенный курс китайского юаня вырос на 0,43 тенге и составил 65,12 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 433,5-438,5 тенге, евро – 460-467 тенге, рос. рубль – 6,5-7 тенге.

Лариса Черненко
KASE
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Изменилось положение о классном руководстве в школах
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Японская ринг-герл впечатлилась джентельменским поведением Головкина
Цены на нефть снижаются из-за новостей о Китае
Военную доктрину хотят изменить в Казахстане
Охота на сайгаков – зоолог оценил возможные последствия разрешения на отстрел
Ситуация в Украине: в Херсоне готовятся к референдуму, Зеленский ввел санкции против Путина
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления