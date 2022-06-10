Распылили перцовый баллончик – маму восьмиклассников оштрафовали в Нур-Султане

В Нур-Султане оштрафовали маму восьмиклассников – учащихся школы-гимназии №151, которые в мае этого года распылили перцовый баллончик, передает Zakon.kz.

Как уточнили в столичном горсуде, административное дело в отношении родителя несовершеннолетних детей рассмотрено Специализированным межрайонным судом по делам несовершеннолетних города.

Судом установлено, что 13 мая 2022 года учащиеся восьмого класса школы-гимназии №151 распылили перцовый баллончик, и его запах распространился по всему первому этажу. Администрацией школы произведена эвакуация учеников и сотрудников.

В судебном заседании законный представитель вину признала и пояснила, что с ее детьми проведена профилактическая беседа. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Нур-Султана

Ст. 435 КоАП РК предусматривает административную ответственность родителей или лиц, их заменяющих, за мелкое хулиганство или хулиганство, совершенное несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет. За данное правонарушение законом предусмотрено административное взыскание в виде штрафа.

Судом мать несовершеннолетних детей признана виновной в совершении административного правонарушения по ст. 435 КоАП РК. Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Нур-Султана

В суде уточнили, что родителя несовершеннолетних детей оштрафовали на 15 009 тенге.