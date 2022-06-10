Президент принял председателя Мажилиса

Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о предстоящей законотворческой работе по дальнейшей практической реализации конституционной реформы, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, председатель нижней палаты Парламента рассказал, что мажилисменами и членами партии Amanat в рамках разъяснительной кампании по референдуму было собрано более 20 тыс. обращений граждан.

Все предложения и вопросы казахстанцев будут отработаны совместно с правительством и учтены в законотворческой работе.

Глава государства также ознакомился с итогами участия делегации Казахстана в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, прошедшем в Ереване 6 июня.