Президент принял председателя Мажилиса
Как сообщается на сайте Акорды, председатель нижней палаты Парламента рассказал, что мажилисменами и членами партии Amanat в рамках разъяснительной кампании по референдуму было собрано более 20 тыс. обращений граждан.
Все предложения и вопросы казахстанцев будут отработаны совместно с правительством и учтены в законотворческой работе.
Глава государства также ознакомился с итогами участия делегации Казахстана в выездном заседании Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, прошедшем в Ереване 6 июня.
В ходе мероприятия были озвучены результаты работы международной миссии наблюдателей ПА ОДКБ, которая признала прошедший референдум полностью соответствующим национальному законодательству страны. Парламентская ассамблея также обсудила развитие миротворческого потенциала ОДКБ под эгидой ООН для решения вопросов безопасности на международном и региональном уровнях.