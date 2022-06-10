Педагог колледжа погиб на глазах учеников в Павлодаре

Молодой преподаватель высшего колледжа Торайгыров университета проводил сборы с детьми на Усолке (приток реки Иртыш). Трагедия произошла 31 мая, передает Zakon.kz.

Он зачем-то повел детей на речку, хотел показать, как хорошо умеет плавать, и решил переплыть. Но сил не хватило, и он погиб, – рассказал pavlodarnews.kz заместитель начальника областного Департамента по ЧС Олег Трещев.

Отмечается, что за три года в регионе утонул 81 человек, из них 22 ребенка.