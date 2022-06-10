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Законодательство РК

1,5 млн за брендовые сумки: мужчину подозревают в мошенничестве в Кокшетау

камера Фото: Zakon.kz
Сотрудниками отдела криминальной полиции задержан 26-летний житель столицы по подозрению в мошенничестве, передает Zakon.kz.
28 мая, взяв предоплату за брендовые сумочки у 33-летней жительницы Кокшетау в сумме 1 млн 590 тыс. тенге, мужчина отключил телефон и перестал выходить с заявительницей на связь, – сообщает пресс-служба МВД РК.

По данному факту Управлением полиции города Кокшетау начато досудебное расследование по ч. 2 статьи 190 УК РК «Мошенничество».

Проверяется причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

Елена Беляева
Кокшетау
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