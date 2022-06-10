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Массовый лет бабочки-боярышницы попал на видео в нацпарке «Алтын-Эмель»

Массовый лет бабочки-боярышницы в нацпарке Алтын-Эмель Фото: pexels
В середине мая в некоторых горных ущельях Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» отмечен массовый лет бабочки-боярышницы, передает Zakon.kz.

Видео опубликовали на странице нацпарка в Instagram.

На видео бабочки питаются нектаром цветов и капельками влаги на земле.ГНПП «Алтын-Эмель»

Как отметили сотрудники нацпарка, несмотря на красивый внешний вид, следует знать, что боярышница считается вредителем плодовых культур.

Вскоре бабочки отложат яйца, из которых выведутся гусеницы, поедающие листья таких растений нацпарка, как яблоня, абрикос, спирея, боярышник, шиповник.ГНПП «Алтын-Эмель»
Динара Халдарова
Алматинская область
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