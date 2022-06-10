Массовый лет бабочки-боярышницы попал на видео в нацпарке «Алтын-Эмель»

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В середине мая в некоторых горных ущельях Государственного национального природного парка «Алтын-Эмель» отмечен массовый лет бабочки-боярышницы, передает Zakon.kz.