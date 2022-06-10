Врач посоветовала специи, которые могут уберечь от рака, тромбоза и ожирения

Диетолог Людмила Денисенко назвала самые полезные приправы из тех, что часто используются при приготовлении еды, передает Zakon.kz.

Куркуму называют эффективным средством против рака, благодаря массе антиоксидантов, а также полифенолу куркумину. Это вещество не только подавляет рост раковых клеток, но и помогает снижать вредный холестерин. Доказано, что в сочетании с цветной капустой куркума способна предотвратить рак простаты или приостановить рост опухоли предстательной железы. А еще это реально очень вкусно – можно просто отварить капусту с куркумой или запечь в духовке, – рассказала kp.ru врач.

По ее словам, есть в куркуме еще одно полезное вещество – тумерон. Он усиливает разрастание стволовых клеток мозга и их развитие в полноценные нейроны. А значит, эффективен в лечении деменции и восстановлении после инсульта, к такому заключению пришли сотрудники Института неврологии и медицины в Мюнхене по результатам лабораторных исследований.

Ученые отмечают, что науке известны субстанции, которые ускоряют рост стволовых клеток, но очень мало веществ, которые обеспечивают превращение клеток в нейроны. И тумерон из куркумы по сути своей почти уникальное вещество, способное если и не омолодить мозг, то поддержать его в хорошем функциональном состоянии. То есть отодвинуть старость, – отметила Денисенко.

Также в числе полезных специй – душистый черный перец. По словам эксперта, еще в древности его использовали как средство, стимулирующее пищеварение и оздоравливающее ЖКТ. Современные врачи рекомендуют покупать перец в горошинах и разминать его вручную – тогда в нем сохраняются эфирные масла, которые отдают по максимуму свой профилактический и лечебный эффект: борются с несварением желудка, нарушениями обмена веществ и ожирением.

Свойства черного перца снижают вероятность развития нарушений сердечно-сосудистой системы и тромбообразования, говорит диетолог.

А тем, кто борется с лишним весом, врач рекомендует обратить внимание на красный перец. Выяснилось, что с ним чувство насыщения приходит быстрее. Кроме того, эта приправа стимулирует обмен веществ, улучшает метаболизм.

Но тут кроется подвох: чем больше красного перца в блюдах, тем выше риск язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, а также сильного раздражения заднего прохода вплоть до кровотечения, – предупредила доктор.