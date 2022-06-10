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Ураган повредил более 28 тысяч жилых домов на юге Мексики

ураган Фото: pixabay
«Агата» обрушилась на штат Оахака в конце мая. Губернатор региона Алехандро Мурат сообщил о том, что убытки подсчитаны, восстановления требуют 28 тыс. жилых домов и 191 школа. Сборы средств уже проводятся, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, материальный ущерб понесли в общей сложности более 100 тыс. человек. Для ликвидации последствий удара стихии в 69 муниципалитетах как в прибрежной, так и в горной частях штата был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На месте населению помогают около 4 тыс. военнослужащих.

Сформировавшийся над Тихим океаном и достигший второй - из пяти категории по шкале Саффира-Симпсона ураган 30 мая вышел на сушу в районе Оахаки. Циклон принес сильные дожди, которые вызвали наводнения и сход оползней.

Жертвами стихийного бедствия стали, по уточненным данным, девять человек, еще пятеро пропали без вести. Двигаясь над территорией Мексики, ураган потерял силу и превратился в область низкого давления.

Елена Беляева
Мексика
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