Еркебулан Токтар вновь победил досрочно на турнире промоушена Octagon в Алматы

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) в первом раунде нокаутировал азербайджанца Арзу Каримова, который имел рекорд 2-0 в азербайджанской лиге ACF, передает Zakon.kz.

Все свои бои 25-летний Токтар провел в лиге Octagon. На его счету четыре победы и одно поражение. Единственную неудачу он потерпел в схватке против Сотволдиева в ноябре 2021 года на турнире Octagon 27 – тогда казахстанец проиграл удушающим приемом.

Кроме того, боец снимается в кино с 2011 года, а в 2017-м получил свою первую главную роль – в фильме ZOR.

Отметим, что Еркебулан вошел в Топ-5 самых завидных женихов Казахстана.

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