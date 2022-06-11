Кибергруппировка TA542 научилась собирать данные банковских карт в Google Chrome

Специалисты компании Proofpoint сообщили о том, что хакеры встраивают в ботнет Emotet специализированный модуль для краж данных банковских карт граждан. Метод распространяется исключительно на браузер Google Chrome, передает Zakon.kz.

К нашему удивлению, это был похититель кредитных карт, который был нацелен исключительно на браузер Chrome. Как только данные карты были собраны, они были эксфильтрированы на другие серверы C2, отличные от загрузчика модуля, – цитирует организацию iz.ru.

Отмечается, что при помощи модуля все данные банковских карт от имени держателя и заканчивая CVV-кодом фиксируются, систематизируются и отправляются на удаленный сервер хакеров. Эксперты считают, что в настоящее время этот вид Emotet может совершать атаки только на пользователей Google Chrome.