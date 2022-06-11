Гастроэнтеролог рассказала, какие позы после еды вредят пищеварению

Изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе – любой из этих неприятных симптомов может возникнуть у человека, принимающего неправильную позу на сытый желудок, сообщает Zakon.kz.

Какое положение следует принимать после еды, чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом, рассказала врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко, сообщает РИА Новости.

Еда работает против вас, если вы ложитесь или сильно наклоняетесь вперед в течение полутора часов после нее.

Не рекомендуется около полутора часов после приема пищи принимать горизонтальное положение либо позу огородника, то есть сильно наклоняться. В горизонтальном положении давление на сфинктер (клапан, регулирующий переход содержимого из одного органа в другой) повышается. Наталья Марченко

По ее словам, людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться сразу после еды.

У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому. Наталья Марченко

Диспепсический синдром – нарушение пищеварение, при котором человека может беспокоить, в частности, жжение в верхней части живота, ощущение переполненного желудка или вздутие.

Пациентам, у которых высокий риск рефлюксного заброса (заброс в пищевод содержимого желудка), рекомендуют не ложиться после приема пищи два-три часа. Наталья Марченко

Сидеть после еды, поджав ноги или сгорбившись, тоже не стоит, продолжила гастроэнтеролог. Лучше всего занять вертикальное положение, уверена она.

Если вы плотно поели, то бегать не рекомендуется, поскольку усиливается механическое давление на сфинктер. А вот ходить и совершать прогулки можно. Наталья Марченко

Гастроэнтеролог также напомнила, что пищу обязательно нужно пережевывать до «кашицы».