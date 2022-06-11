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Троих детей нашли нацгвардейцы в Нур-Султане

гвардейцы нашли потерявшихся детей в столице Фото: пресс-служба Нацгвардии
Столичные гвардейцы вернули родным троих потерявшихся детей. Два случая произошли в один день. К военнослужащим столичной воинской части 5573 Национальной гвардии подошли родные с просьбой найти их детей, сообщает Zakon.kz.

10 июня около 20:00 к войсковому наряду обратилась женщина и попросила разыскать ее сына и дочь. Начальник наряда рядовой Азамат Есказин вместе с патрульными рядовыми Шерханом Уалихан и Куанышем Адил сразу доложил о данной ситуации начальнику патрульной группы. После чего гвардейцы передали ориентировку о пропавших детях.

Спустя 15 минут, передвигаясь по парку, военнослужащие заметили похожих по описанию детей. Их благополучно вернули родителям. В этот же день около 21:30 к войсковому наряду на набережной реки Есиль подошла женщина, заявив о том, что потеряла внука.Пресс-служба Нацгвардии

Войсковой наряд в составе начальника рядового Нурмухаммеда Турман и патрульных рядовых Мейрамбека Таныркулова и Асылхана Успанова незамедлительно направился на поиски мальчика.

В итоге гвардейцы нашли плачущего ребенка в глубине столичного парка. Женщина выразила огромную благодарность войсковому наряду за оказанную помощь и бдительное несение службы.

Лариса Черненко
Нур-Султан
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