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Словакия потеряла двоих лидеров в преддверии матча с Казахстаном в Лиге наций

Сборная РК Лига наций УЕФА Фото: kff.kz
После трех туров сборная Казахстана с активом в 7 баллов единолично возглавляет третью группу Лиги С, словацкая сборная идет следом, заработав на одно очко меньше, передает Zakon.kz.

Главный тренер словацкой сборной Самуэль Словак не сможет рассчитывать на двух лидеров своей команды, сообщает рrosports.kz.

В матче против Азербайджана Владимир Вайсс-младший схлопотал «горчичник», который стал для него вторым в текущем розыгрыше.

На ответный матч со сборной Казахстана не полетят уже два игрока стартового состава словаков. Ранее травмировался защитник миланского «Интера» Милан Шкриньяр.

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Данияр Кунафин
Казахстан
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