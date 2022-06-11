Заболеваемость серозным менингитом в Алматы выросла в четыре раза

Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от трех до шести лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается, сообщает Zakon.kz.

В Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости серозным менингитом энтеровирусной этиологии. По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости серозным менингитом в 4,1 раза, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы.

С начала текущего года в городе было зарегистрировано 157 случаев серозного менингита, что на 19,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из 157 случаев лабораторное подтверждение получено в 49 случаях (в 2021 году – два случая): среди школьников – 36,7%, неорганизованных детей – 16,3%, детей, посещающих ДДО – 42,9%, педагогов – 2% и прочего контингента – 2%.

Энтеровирусные инфекции – это группа заболеваний, вызываемых вирусами рода энтеровирусов (кишечных вирусов), характеризующихся синдромом интоксикации и разнообразием клинических проявлений, среди которых чаще регистрируется серозный менингит.

В ДСЭК Алматы напомнили, что заражение энтеровирусами возможно:

фекально-оральным путем – через загрязненные продукты питания, овощи и фрукты, воду, при купании в открытых водоемах, бассейнах;

бытовым путем – при непосредственном контакте с вирусоносителем или через обсемененные предметы домашнего обихода;

воздушно-капельным путем – при кашле, чихании через мельчайшие капельки слюны, мокроты.

Наиболее уязвимыми к энтеровирусной инфекции являются дети от трех до шести лет, с возрастом восприимчивость организма к возбудителям инфекции снижается и соответственно взрослые серозным менингитом болеют значительно реже. Наиболее тяжелое течение заболевания проявляется у детей в возрасте до одного года.

Чаще всего заболевание начинается с легких признаков простуды. Позже появляется резкая слабость, недомогание, повышение температуры тела до +39-40°C, головная боль, тошнота, рвота, боль в животе и даже судороги.

При появлении первых подозрительных признаков заболевания необходимо срочно обратиться к врачу, так как энтеровирусная инфекция, в том числе серозный менингит, опасны своими последствиями (потеря слуха и зрения, задержка развития психики). ДСЭК Алматы

Меры профилактики энтеровирусной инфекции, в том числе серозного менингита, такие же, как при любой острой кишечной инфекции.

Чтобы не заболеть, необходимо соблюдать следующие правила: