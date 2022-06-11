В Самарканде полуторагодовалая девочка выпала с балкона 10-го этажа

В Самарканде в массиве Карасу, где построены новые многоэтажки, полуторагодовалая девочка выпала с балкона на 10-м этаже и скончалась, передает Zakon.kz.

Как сообщила пресс-служба УВД Самаркандской области, дверь на балкон была открыта, и девочка, выйдя наружу и подойдя близко к металлическим прутьям ограждения, упала вниз, пишет издание gazeta.uz.

На место происшествия прибыли руководители Следственного отдела УКД ОВД Самарканда и прокуратуры города. Было принято решение о проведении судебно-медицинской экспертизы для определения тяжести телесных повреждений и установления причин смерти девочки, однако ее родственники выразили желание не проводить экспертизу.

По факту происшествия продолжаются доследственные действия, отметили в областном УВД.

В массиве Карасу, который строится с 2019 года, имеются дома высотой 12, 14, 15, 16 и 25 этажей. Дом, в котором произошел инцидент, высотой 15 этажей.

Как информирует издание, случаи выпадения людей с балконов здесь фиксировались и ранее. Так, сообщалось о падении с 16-го этажа пожилой женщины и случае падения мужчины.