Что сделал Даниал Ахметов для ВКО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев продлил полномочия акима ВКО Даниала Ахметова еще на год. Такое решение связано в первую очередь с тем, что Даниал Ахметов уже не первый год успешно возглавляет регион, сообщает Zakon.kz.

Восточный Казахстан стабильно занимает лидирующие места по многим социальным и экономическим показателям.

Очевидно, что на данном этапе развития области, в которой сосредоточены крупнейшие промышленные и аграрные предприятия, динамично развиваются здравоохранение, образование, культура и спорт, сложно найти альтернативу действующему акиму области.

Даниал Ахметов за годы пребывания на этом посту кардинально изменил облик региона. Небывалых показателей достигло жилищное строительство, в крупных городах появились новые микрорайоны, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой.

Новый импульс получило развитие ИЖС с началом реализации программы «Одноэтажный Восток», в разы сократились очереди на получение жилья среди многодетных семей, инвалидов, молодых специалистов.

Колоссальное внимание уделяется сфере здравоохранения. Только за последние годы открылось сразу несколько уникальных медицинских учреждений, аналогов которым нет в стране.

Это, безусловно, Центр ядерной медицины с первым в республике отделением радионуклидной терапии, это центр роботизированной хирургии и гибридная операционная, это инсультные центры в малых городах, позволяющие использовать правило золотого часа, это новое отделение в Центре матери и ребенка и родильные дома в бывших районных центрах.

В оснащение медучреждений вкладываются огромные средства, и жители Восточного Казахстана сегодня могут получать высокотехнологичную медицинскую помощь, не уезжая из области и страны.

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Завершается строительство центра гематологии и реабилитационного центра. Идет большая работа по увеличению количества трансплантаций различных органов.

Не меньшее внимание уделяется и образованию, в частности ТиПО. В регионе открыто 10 центров компетенций, которые работают совместно с крупными предприятиями и позволяют студентам колледжей без отрыва от теории заниматься конкретной практикой и после получения диплома гарантированно трудоустраиваться.

Активно идет строительство школ, причем в сельской местности, и надо понимать, что оно не стихийное, а четко продуманное и просчитанное. Постоянно повышают свою квалификацию педагоги, особенно это касается языковедов.

При непосредственном участии акима Восточно-Казахстанской области в регионе был решен ряд наболевших вопросов. И один из них – это, конечно, строительство моста через Бухтарминское водохранилище – проект с мультипликативным эффектом, который позволит дать новый толчок развитию туризма, упростить логистику товарооборота с Россией и КНР.

Также продолжается газификация Зайсанского района, практически решен вопрос со строительством котельной нового типа в поселке Глубокое, почти все села ВКО обеспечены качественной питьевой водой.

В Усть-Каменогорске появляются все новые и новые детские и воркаут площадки, благоустраиваются дворы, создаются новые парки и скверы.

Восточный Казахстан – это, наверное, единственный регион, где, благодаря инициативам Даниала Ахметова, принята археологическая программа и идет активная работа по возрождению нашей истории.

Более того, найденные в курганах экспонаты уже прославили область на мировом уровне. Экспозиция «Золото Великой степи», представленная в музее Фитцуильяма в Кембридже, покорила Европу и стала одной из самых посещаемых выставок 2021 года.

Можно еще долго перечислять те позитивные изменения, которые произошли с регионом за то время, что пост акима ВКО занимает Даниал Ахметов, но очевидно одно – такое высокое политическое доверие этому человеку оказывается не напрасно, поскольку он умеет слушать и слышать людей, всегда держит на контроле острые вопросы и никогда не пытается уйти в тень или не реагировать на происходящее в регионе.