Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

У парня нашли шесть свертков с наркотиками в Алматы

задержание Фото: ДП Алматы
Гражданин Н., 2002 года рождения, был задержан на территории Ауэзовского района Алматы. У молодого человека при личном досмотре изъяли шесть свертков, которые были обмотаны скотчем. Задержанный рассказал, что свертки он нашел и решил оставить себе, передает Zakon.kz.
Зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 296, ч. 4 УК РК  — хранение наркотических средств в особо крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр

задержание

Фото: ДП Алматы

Назначен ряд экспертиз, следствие продолжается.

Ирина Лукичева
Алматы
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Курсы валют на выходные дни
Изменилось положение о классном руководстве в школах
Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций
Марат Султангазиев возглавил Алматинскую область
В Казахстане разработаны поправки в Договор о ЕАЭС
Токаев назначил акима области Ұлытау
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления