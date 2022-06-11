У парня нашли шесть свертков с наркотиками в Алматы

Фото: ДП Алматы

Гражданин Н., 2002 года рождения, был задержан на территории Ауэзовского района Алматы. У молодого человека при личном досмотре изъяли шесть свертков, которые были обмотаны скотчем. Задержанный рассказал, что свертки он нашел и решил оставить себе, передает Zakon.kz.