У парня нашли шесть свертков с наркотиками в Алматы
Фото: ДП Алматы
Гражданин Н., 2002 года рождения, был задержан на территории Ауэзовского района Алматы. У молодого человека при личном досмотре изъяли шесть свертков, которые были обмотаны скотчем. Задержанный рассказал, что свертки он нашел и решил оставить себе, передает Zakon.kz.
Зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 296, ч. 4 УК РК — хранение наркотических средств в особо крупном размере. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Начальник Управления полиции Ауэзовского района подполковник полиции Улан Абулхайыр
Фото: ДП Алматы
Назначен ряд экспертиз, следствие продолжается.
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