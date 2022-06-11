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Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны

полезные продукты Фото: pixabay
Сметана — жирный продукт. Добавление сметаны в блюдо увеличивает его калорийность. В больших количествах ее употребление может привести к лишнему весу и ожирению, передает Zakon.kz.
Суточная норма молочных продуктов — это две-три порции, при этом одна порция — это две столовые ложки сметаны. Важно, чтобы все порции не состояли только из сметаны.Врач-диетолог Наталья Нефедова

По рекомендациям врача, важно исключать какие-либо повторные порции одного молочного продукта в рационе, передает радио Sputnik.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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