Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны

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Сметана — жирный продукт. Добавление сметаны в блюдо увеличивает его калорийность. В больших количествах ее употребление может привести к лишнему весу и ожирению, передает Zakon.kz.