Диетолог назвала безопасную дневную норму сметаны
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Сметана — жирный продукт. Добавление сметаны в блюдо увеличивает его калорийность. В больших количествах ее употребление может привести к лишнему весу и ожирению, передает Zakon.kz.
Суточная норма молочных продуктов — это две-три порции, при этом одна порция — это две столовые ложки сметаны. Важно, чтобы все порции не состояли только из сметаны.Врач-диетолог Наталья Нефедова
По рекомендациям врача, важно исключать какие-либо повторные порции одного молочного продукта в рационе, передает радио Sputnik.
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