Космонавты будут работать с 3D-принтером

Фото; pixabay

Работы с 3D-принтером начнутся уже этой осенью. В июне аппарат был доставлен на Международную космическую станцию ​​(МКС). Российский космонавт Олег Артемьев отметил, что запуск проекта планируется между прибытием экипажа «Союз МС-22» и вылетом «Союз МС-21», передает Zakon.kz.