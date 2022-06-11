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Космонавты будут работать с 3D-принтером

экипаж Фото; pixabay
Работы с 3D-принтером начнутся уже этой осенью. В июне аппарат был доставлен на Международную космическую станцию ​​(МКС). Российский космонавт Олег Артемьев отметил, что запуск проекта планируется между прибытием экипажа «Союз МС-22» и вылетом «Союз МС-21», передает Zakon.kz.

Ранее российская государственная космическая корпорация «Роскосмос» сообщила, что полет корабля «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября, пишет ТАСС.

В настоящее время в состав экипажа входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Если будет принято решение отправить Кикину в космос на борту американского корабля Crew Dragon, ее место в «Союзе» займет астронавт НАСА Франсиско Рубио.

3D-принтер — это блочно-модульная конструкция, все компоненты которой собраны в одном корпусе. По специальной 3D-модели принтер послойно печатает нужный объект из термопластичных полимеров.

Ирина Лукичева
Россия
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