Космонавты будут работать с 3D-принтером
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Работы с 3D-принтером начнутся уже этой осенью. В июне аппарат был доставлен на Международную космическую станцию (МКС). Российский космонавт Олег Артемьев отметил, что запуск проекта планируется между прибытием экипажа «Союз МС-22» и вылетом «Союз МС-21», передает Zakon.kz.
Ранее российская государственная космическая корпорация «Роскосмос» сообщила, что полет корабля «Союз МС-22» запланирован на 21 сентября, пишет ТАСС.
В настоящее время в состав экипажа входят Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин. Если будет принято решение отправить Кикину в космос на борту американского корабля Crew Dragon, ее место в «Союзе» займет астронавт НАСА Франсиско Рубио.
3D-принтер — это блочно-модульная конструкция, все компоненты которой собраны в одном корпусе. По специальной 3D-модели принтер послойно печатает нужный объект из термопластичных полимеров.
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