Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Общественное пространство появится перед новой мечетью в Нур-Султане

площадь Фото: Instagram/altay_kulginov_official
Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о новом общественном пространстве, которое расположено прямо перед новой мечетью, передает Zakon.kz.
Перед входной аллеей новой мечети появится общественное пространство. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. Данное общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, местом для комфортного времяпровождения.Аким столицы Алтай Кульгинов

площадь

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

Общественное пространство расположено в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейна Бен Талала. 

Нур-Султан

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

На центральной аллее расположен фонтан протяженностью 300 метров. Здесь устанавливают теневые навесы и малые архитектурные формы, озеленяют территорию. Предусмотрены места для пеших прогулок и отдыха, а также для парковок.

 

Ирина Лукичева
Нур-Султан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Курсы валют на выходные дни
Изменилось положение о классном руководстве в школах
Время отпусков: сколько детей можно провезти бесплатно на поезде
В Казахстане разработаны поправки в Договор о ЕАЭС
Ситуация в Украине: первый эшелон с зерном отправлен в РФ, Швейцария одобрила пакет санкций
Марат Султангазиев возглавил Алматинскую область
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления