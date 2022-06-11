Общественное пространство появится перед новой мечетью в Нур-Султане

Фото: Instagram/altay_kulginov_official

Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о новом общественном пространстве, которое расположено прямо перед новой мечетью, передает Zakon.kz.