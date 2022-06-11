Общественное пространство появится перед новой мечетью в Нур-Султане
Фото: Instagram/altay_kulginov_official
Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о новом общественном пространстве, которое расположено прямо перед новой мечетью, передает Zakon.kz.
Перед входной аллеей новой мечети появится общественное пространство. Сейчас там ведутся работы по благоустройству. Данное общественное пространство станет еще одной точкой притяжения для горожан и гостей города, местом для комфортного времяпровождения.Аким столицы Алтай Кульгинов
Общественное пространство расположено в квадрате проспектов Мәңгілік Ел, Қабанбай батыра и улиц Сауран, Хусейна Бен Талала.
Фото: Instagram/altay_kulginov_official
Фото: Instagram/altay_kulginov_official
На центральной аллее расположен фонтан протяженностью 300 метров. Здесь устанавливают теневые навесы и малые архитектурные формы, озеленяют территорию. Предусмотрены места для пеших прогулок и отдыха, а также для парковок.
0
КОММЕНТАРИИ