21-летний парень ограбил алматинца и отобрал у него мобильный телефон

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Факт грабежа раскрыли сотрудники полиции Ауэзовского района Алматы. Подозреваемый – гражданин Р., 2001 года рождения, избил прохожего и забрал у него мобильный телефон. Было установлено, что подозреваемый был не один. Устанавливается личность второго фигуранта, передает Zakon.kz.