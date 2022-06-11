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21-летний парень ограбил алматинца и отобрал у него мобильный телефон

задержание Фото: pexels
Факт грабежа раскрыли сотрудники полиции Ауэзовского района Алматы. Подозреваемый – гражданин Р., 2001 года рождения, избил прохожего и забрал у него мобильный телефон. Было установлено, что подозреваемый был не один. Устанавливается личность второго фигуранта, передает Zakon.kz.
В порядке ст. 128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 191, ч. 2, п. 1, 3 УК РК —грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья. Начальник УП Ауэзовского района Улан Абулхайыр

Парень задержан и уже признался в грабеже. Проверяется его причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям.

Ирина Лукичева
Алматы
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