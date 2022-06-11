Врач объяснил опасность мороженого в жару

Слишком большая порция мороженого может привести к фарингиту или воспалению носоглотки. Отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал об опасности мороженого в жару, передает Zakon.kz.

Он также прокомментировал возможность использовать лакомство в качестве лекарства от болей в горле, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Скажу как доктор: мороженое и фруктовый лед не могут служить альтернативным вариантом лечения. Напротив, в случае сильной жары, когда слизистые оболочки разогреты, человек поедает мороженое и старается съесть большую порцию, это спровоцирует воспаление, поскольку слизистая не вытерпит такого контраста. Отоларинголог Владимир Зайцев

Врач посоветовал съедать за один раз не больше одной порции.

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