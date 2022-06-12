В Таджикистане задержали несколько лидеров ОПГ
Фото: pixabay
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали лидеров организованных преступных группировок города Хорог. Такое заявление сделал Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО, передает Zakon.kz.
Сотрудники правоохранительных органов Таджикистана задержали лидеров организованных преступных группировок города Хорог. Такое заявление сделал Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО.
11 июня в результате проведения спецоперации задержаны и помещены под стражу лидеры организованных преступных группировок города Хорог Аёмбеков Талиб Абдураманавич, Шанбиев Мунаввар Наврузбекович и Гулабов Ниёзшо Аслишоевич, - цитирует сообщение штаба таджикское информационное агентство Ховар.
В сообщении отмечается, задержанные причастны к совершению ряда тяжких и особо тяжких преступлений: убийство, хулиганство, грабеж, контрабанда, незаконный оборот наркотических средств, оружия, боеприпасов и драгоценных камней, создание преступного сообщества, бандитизм, массовые беспорядки.
Фото: Межведомственный штаб по обеспечению безопасности и общественного порядка в ГБАО/НИАТ «Ховар»
В отношении них ведется предварительное расследование.
Напомним, 18 мая началась антитеррористическая операция в Таджикистане. Неизвестные лица незаконно перекрыли международную автотрассу Душанбе – Кульма в Рушанском районе. По информации МВД Таджикистана, члены организованной преступной группы получили за пределами страны оружие и боеприпасы.
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