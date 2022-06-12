Эксперт назвал опасную для водителей летнюю обувь

Обувь должна быть зафиксирована на ноге и не должна иметь скользкую подошву. Это могут быть любые хорошо вентилируемые кроссовки, кроме беговых моделей, сообщает Zakon.kz.

Выбор водителем неправильной обуви может привести к аварийной ситуации на дороге, предупредил президент Национального автомобильного союза РФ Антон Шапарин, сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что классическая обувь многих водителей летом, особенно в южных регионах, – шлепанцы. Однако в условиях жаркого климата, когда нога потеет, такая обувь имеет свойство соскальзывать.

Это чревато тем, что в какой-то момент на горке вы отпустите педаль тормоза и можете попасть в аварию. Любая обувь, которая не зафиксирована на ноге, сильно повышает риски при вождении. Есть другая проблема: беговые кроссовки хорошо фиксируются на ногах, но в жаркую погоду могут прилипать к резиновым накладкам на педалях. Водить таким образом неудобно и может быть опасно. Антон Шапарин

Антон Шапарин объяснил, какими свойствами должна обладать летняя обувь, чтобы в ней было безопасно управлять автомобилем.

Ключевые характеристики обуви для вождения летом – надежность и вентиляция, чтобы нога не потела.

Обувь должна быть зафиксирована на ноге и не должна иметь скользкую подошву. Это могут быть любые хорошо вентилируемые кроссовки, кроме беговых моделей. Если хочется ездить в чем-то открытом, то сандалии и кроксы – решение вопроса. Антон Шапарин

Женщинам нужно помнить, что на каблуках водить небезопасно и рискованно. Лучше иметь в машине запасную пару обуви. Это могут быть те же кроссовки или легкие лоферы с минимальным каблуком.