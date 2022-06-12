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Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

Ким Чен Ын поддержал Россию Фото: pixabay
Ранее свою поддержку России Ким Чен Ын выражал в поздравлении по случаю Дня Победы. В Пхеньяне подчеркивали уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше, сообщает Zakon.kz.

Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, сообщает ТАСС.

Российский народ достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение.Ким Чен Ын

Закончил свое послание северокорейский лидер пожеланием крепкого здоровья президенту России и благополучия российскому народу.

Ранее свою поддержку России Ким Чен Ын выражал в поздравлении по случаю Дня Победы. В Пхеньяне подчеркивали уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени.

Данияр Кунафин
Ким Чен Ын Северная Корея
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