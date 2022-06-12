Ким Чен Ын выразил полную поддержку России

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Ранее свою поддержку России Ким Чен Ын выражал в поздравлении по случаю Дня Победы. В Пхеньяне подчеркивали уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше, сообщает Zakon.kz.