Ким Чен Ын выразил полную поддержку России
Фото: pixabay
Ранее свою поддержку России Ким Чен Ын выражал в поздравлении по случаю Дня Победы. В Пхеньяне подчеркивали уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше, сообщает Zakon.kz.
Лидер КНДР Ким Чен Ын выразил полную поддержку РФ в поздравительном послании по случаю Дня России, сообщает ТАСС.
Российский народ достиг больших успехов в осуществлении справедливого дела защиты достоинства и безопасности своей страны, преодолевая всевозможные трудности и проблемы. Корейский народ выражает ему полную поддержку и одобрение.Ким Чен Ын
Закончил свое послание северокорейский лидер пожеланием крепкого здоровья президенту России и благополучия российскому народу.
Ранее свою поддержку России Ким Чен Ын выражал в поздравлении по случаю Дня Победы. В Пхеньяне подчеркивали уверенность, что дружественные отношения России и КНДР будут развиваться и дальше в позитивном ключе в соответствии с требованиями времени.
0
КОММЕНТАРИИ