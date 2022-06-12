Гастроэнтеролог объяснила, почему опасно лежать после еды

Врач-гастроэнтеролог утверждает, что неудачная поза при сытом желудке может привести к нарушению пищеварения, сообщает Zakon.kz.

Гепатолог Наталья Марченко в интервью радио Sputnik предупредила, что изжога, вздутие, тяжесть или боль в животе — любой из этих неприятных симптомов может возникнуть у человека, принимающего неправильную позу на сытый желудок.

Еда работает против вас, если вы ложитесь или сильно наклоняетесь вперед в течение полутора часов после нее, уточнила Марченко.

По словам эксперта, пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта особенно важно не ложиться после еды.

У здоровых людей это может вызвать дискомфорт, а у пациентов с проблемами желудочно-кишечного тракта положение лежа после еды заведомо приведет к диспепсическому синдрому. Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Наталья Марченко.

Во время приема пищи врач советует лучше прожевывать пищу, потому что чем тщательнее вы это сделаете, тем лучше еда соединится со слюной и в процессе пищеварения легче переварится.

Кроме того, после еды не стоит сидеть, поджав ноги или сгорбившись. Медик добавила, что пищу необходимо пережевывать до состояния «кашицы».