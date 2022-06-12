Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Глава минобороны Японии призвал Китай к сдержанности

Министр обороны просит КНР Фото: Facebook/Japan Maritime Self-Defense Force
Министр обороны Японии Нобуо Киси призвал министра обороны Китая Вэй Фэнхэ проявлять «сдержанность» в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, сообщает Zakon.kz.

Как передает информационное агентство Kyodo News, Нобуо Киси призвал проявить «самоограничение» в Восточном и Южно-Китайском морях, включая воды вблизи островов Сенкаку. По его словам, Япония обеспокоена продолжающимися «односторонними попытками Пекина изменить статус-кво».

Как считает министр, мир и стабильность в Тайваньском проливе являются жизненно важными для международного сообщества.

Также Киси выразил свою озабоченность по поводу недавних совместных полетов китайских и российских истребителей вблизи границ Японии.

Информационное агентство пишет, что Пекин продолжает военное давление на Тайвань, усиливая региональную напряженность. США в свою очередь в лице Байдена заявили о готовности защищать Тайвань в случае необходимости.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что действия Китая «угрожают подорвать безопасность, стабильность и процветание в Индо-Тихоокеанском регионе». Он отметил, что США привержены политике одного Китая и намерены обеспечивать статус-кво в Тайваньском проливе.

Мы не стремимся к конфронтации или конфликту. И мы не стремимся к новой холодной войне, азиатскому НАТО или региону, расколотому на враждебные блоки. Министр обороны США Ллойд Остин
Константин Вноровский
Китай США Япония
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле 2022 года
Время отпусков: сколько детей можно провезти бесплатно на поезде
Министерство образования и науки Казахстана разделили на два ведомства
Полицейский из Нью-Йорка Димаш Ниязов показал фотографии с семьей
Что нельзя делать на Троицу в 2022 году
Курсы валют на выходные дни
В Казахстане изменятся требования к школьной форме
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления