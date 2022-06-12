Автобус перевернулся в Жетысуской области

ДТП произошло в ночь с 11 на 12 июня близ села Тарас в Аксуском районе, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ДП Алматинской области рассказали, что автобус «Setra» направлялся из Зайсана в Алматы. За рулем находился пятидесятилетний мужчина. Он не справился с управлением и на 396 км автодороги Алматы – Оскемен автобус перевернулся.

На месте происшествия скончалась 66-летняя женщина. В ДТП также пострадали еще трое пассажиров, которых с различными травмами госпитализировали в ближайшую больницу. Среди пострадавших семилетняя девочка. Пресс-служба ДП Алматинской области

По факту начато досудебное расследование, предусмотренное статьей 345 ч.3 УК РК (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены экспертизы.