Экспортные ограничения усугубят продовольственный кризис в мире – ВТО

Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала считает, что рост цен на продовольствие на фоне экспортных ограничений может еще больше усугубить мировой продовольственный кризис, сообщает Zakon.kz.

Что касается ситуации с вывозом украинского зерна, то Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «держит это под контролем», рассказала Оконджо-Ивеала на брифинге по случаю открытия министерской конференции ВТО, передает РИА Новости.

Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, – это то, как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен. Гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала

Оконджо-Ивеала призвала отказаться от экспортных ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

Гендиректор ВТО также выразила надежду, что ситуация с вывозом украинского зерна как можно скорее разрешится.

В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. Запад обвиняет Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки – Москва отвергает эти обвинения.