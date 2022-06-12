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В России обнаружен новый вариант омикрон-штамма коронавируса

Выявили в России Фото: pixabay
В России выявлен геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту омикрон-штамма BA.4, сообщает Zakon.k.z.

Об этом рассказал заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает ТАСС.

В базу VGARus, разработанную ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, депонирован геном вируса SARS-CoV-2, относящийся к субварианту «омикрона» BA.4. Первый образец внесен НИИ гриппа имени Смородинцева, еще один - ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Завлабораторией ЦНИИ эпидемиологии Камиль Хафизов

По словам Хафизова, забор биоматериала был произведен в конце мая.

В настоящий момент в России превалирует вариант BA.2 и его дочерние субварианты. Они составляют порядка 95% от всех новых случаев инфицирований.Камиль Хафизов

Новый штамм, как и мутация BA.5, более заразен, чем предыдущие разновидности. Однако обнаруженный подвид «омикрона» не должен широко распространиться среди населения, так как в России сформировалась хорошая иммунная прослойка. Она возникла благодаря вакцинации и перенесенному коронавирусу, считает специалист.

Подвид «омикрона» BA.4 выявили в середине апреля в Бельгии и некоторых других странах. По словам Хафизова, сейчас в России доминирует вариант BA.2 (так называемый «стелс-омикрон») и его подвиды, которыми заражаются почти 95% пациентов с COVID-19.

Константин Вноровский
Россия COVID-19 Омикрон-штамм
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