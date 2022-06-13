СМИ: Байден намерен посетить Саудовскую Аравию

Президент США Джо Байден намерен посетить Саудовскую Аравию в середине июля в рамках поездки на Ближний Восток, сообщает Zakon.kz.

Визит американского лидера анонсировал портал Axios со ссылкой на израильские должностные лица.

Визит в королевство, по сведениям издания, намечен на 15 июля, однако источники портала отметили, что график поездки еще может измениться.

В Белом доме подтвердили Axios, что поездка в Израиль и Саудовскую Аравию запланирована на июль, но конкретных дат не назвали.

Поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке. Эта повестка направлена на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и использование дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе. Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома

В настоящее время Байден предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества. Таким образом глава Белого дома планирует одновременно снизить цены на нефть и устранить топливную зависимость от России.