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СМИ: Байден намерен посетить Саудовскую Аравию

Визит в Саудовскую Аравию Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден намерен посетить Саудовскую Аравию в середине июля в рамках поездки на Ближний Восток, сообщает Zakon.kz.

Визит американского лидера анонсировал портал Axios со ссылкой на израильские должностные лица.

Визит в королевство, по сведениям издания, намечен на 15 июля, однако источники портала отметили, что график поездки еще может измениться.

В Белом доме подтвердили Axios, что поездка в Израиль и Саудовскую Аравию запланирована на июль, но конкретных дат не назвали.

Поездка проходит в контексте важной повестки дня с Саудовской Аравией, Израилем и другими странами на Ближнем Востоке. Эта повестка направлена на достижение результатов для американского народа, а также на прекращение войн и использование дипломатии для обеспечения стабильности в ближневосточном регионе. Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома

В настоящее время Байден предпринимает попытки наладить отношения с Эр-Риядом в рамках энергетического сотрудничества. Таким образом глава Белого дома планирует одновременно снизить цены на нефть и устранить топливную зависимость от России.

Константин Вноровский
Байден Джо Саудовская Аравия США
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