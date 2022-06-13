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Коалиция Макрона победила в первом туре парламентских выборов

выборы в парламент во Франции Фото: pixabay
Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов, передает Zakon.kz.

Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» (Ensemble!) в первом туре парламентских выборов получает 25,71%, левый Новый народный экологический и социальный союз (Nupes) Жан-Люка Меланшона – 25,61%, об этом свидетельствуют данные МВД Франции после обработки 100% голосов, сообщает РИА Новости.

Для выхода во второй тур объединение должно было набрать не менее 12,5% голосов зарегистрированных избирателей в своем округе.

Второй тур состоится 19 июня. Для победы в нем достаточно набрать простое большинство голосов. По итогам будут избраны 577 депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) сроком на пять лет.

В финальном противостоянии примет участие коалиция «Вместе!», объединяющая основанную Макроном партию «Возрождение» (ранее называлась «Вперед, Республика!»), центристскую партию «Демократическое движение» и правоцентристские партии «Горизонты» и «Действовать».

Данияр Кунафин
Макрон Эммануэль Франция
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