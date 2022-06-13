Назван средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 июня в Казахстане проживает 2 млн 246 тыс. пенсионеров. В июне средний размер пенсии составил 105 189 тенге, сообщает Zakon.kz.
В мае 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,2 млрд тенге. Министерство труда и социальной защиты населения РК
Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июня 2022 года составил 105 189 тенге.
С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.
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