Назван средний размер пенсии в Казахстане

Фото: Zakon.kz

По состоянию на 1 июня в Казахстане проживает 2 млн 246 тыс. пенсионеров. В июне средний размер пенсии составил 105 189 тенге, сообщает Zakon.kz.