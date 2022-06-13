Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Назван средний размер пенсии в Казахстане

Назван средний размер пенсии в Казахстане Фото: Zakon.kz
По состоянию на 1 июня в Казахстане проживает 2 млн 246 тыс. пенсионеров. В июне средний размер пенсии составил 105 189 тенге, сообщает Zakon.kz.
В мае 2022 года из республиканского бюджета на пенсионные выплаты было направлено 235,4 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии – 71,3 млрд тенге, солидарной пенсии – 163,2 млрд тенге. Министерство труда и социальной защиты населения РК

Средний размер пенсионных выплат (с учетом базовой пенсионной выплаты) на 1 июня 2022 года составил 105 189 тенге.

С 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе.

Анастасия Стативкина
Казахстан
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Что сделал Даниал Ахметов для ВКО
Скончался алматинец, вступивший в конфликт с митингующими
Дизтопливо подорожало на 41,5% в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
На большей части территории Казахстана объявлено штормовое предупреждение
Акимом города Талгара стал Бахыт Куришбеков
«Я тебя люблю»: как проявляют чувства представители разных знаков зодиака
У должников в Шымкенте изымают Toyota Land Cruiser и Range Rover
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления