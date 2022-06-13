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В Венесуэле зарегистрирован первый случай заражения оспой обезьян

Венесуэла Фото: pixabay
Минздрав страны заявил о первом случае заражения оспой обезьян у человека, который прибыл из Испании, передает Zakon.kz.
Пациент, прибывший в страну из Мадрида, общался с двумя зараженными в Барселоне, — сообщили в министерстве.

Заболевшего изолировали. У него взяли анализы, которые показали положительный результат. Состояние пациента стабильное.

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