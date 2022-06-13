Пропавшую девочку нашли на рынке в Туркестанской области
Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестанской области полицейские обнаружили пропавшую девочку на центральном рынке на расстоянии двух километров от дома, сообщает Zakon.kz.
В Келесский районный отдел полиции обратилась местная жительница. Со слов женщины, около 13:00 без вести пропала ее внучка, игравшая во дворе. Пресс-служба ДП Туркестанской области
Полицейские выехали по указанному адресу. Они установили обстоятельства происшествия и опросили возможных очевидцев.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение часа обнаружили пропавшую девочку на центральном рынке на расстоянии двух километров от дома. Пресс-служба ДП Туркестанской области
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