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Пропавшую девочку нашли на рынке в Туркестанской области

пропавшую девочку, нашли на рынке, в туркестанской области Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области
В Туркестанской области полицейские обнаружили пропавшую девочку на центральном рынке на расстоянии двух километров от дома, сообщает Zakon.kz.
В Келесский районный отдел полиции обратилась местная жительница. Со слов женщины, около 13:00 без вести пропала ее внучка, игравшая во дворе. Пресс-служба ДП Туркестанской области

Полицейские выехали по указанному адресу. Они установили обстоятельства происшествия и опросили возможных очевидцев.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение часа обнаружили пропавшую девочку на центральном рынке на расстоянии двух километров от дома. Пресс-служба ДП Туркестанской области
Анастасия Стативкина
Туркестанская область
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