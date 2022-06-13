Пропавшую девочку нашли на рынке в Туркестанской области

Фото: пресс-служба ДП Туркестанской области

В Туркестанской области полицейские обнаружили пропавшую девочку на центральном рынке на расстоянии двух километров от дома, сообщает Zakon.kz.