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Законодательство РК

Мак и коноплю во дворе своего дома выращивал житель Шымкента

полиция Фото: Zakon.kz
Полицейские установили, что житель Абайского района выращивал у себя в огороде наркосодержащие растения. При проверке стражи порядка изъяли 118 кустов мака и семь кустов конопли, передает Zakon.kz.
Факт зарегистрировали по п. 3 ч. 2 ст. 300 УК РК. В настоящее время проводится досудебное расследование. Департамент полиции Шымкента

Посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений или культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества, в крупном размере наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Правоохранители предупреждают об уголовной ответственности за незаконное обращение с наркотическими средствами.

Ирина Лукичева
Шымкент
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