В МВД составили портрет телефонного «террориста»

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали о телефонных «террористах». В основном преступления совершаются безработными людьми, передает корреспондент Zakon.kz.

Мотив совершения таких преступлений, в основном – хулиганские намерения, подкрепленные состоянием алкогольного опьянения и бездельем. Так, большая половина осужденных за ложные сообщения в момент совершения преступления находились в изрядном подпитии. Заместитель начальника управления Департамента по противодействию экстремизму МВД Спартак Кабденов

До 88% от всех преступлений совершаются безработными. В этом году из 19 раскрытых преступлений 15 были совершены безработными.

Резко возросло количество фактов передачи ложных сообщений через интернет. С начала года зарегистрировано 35 уголовных дел по фактам передачи электронных сообщений. Рост такого вида интернет-анонимок привел в целом к росту указанной категории преступлений. Так, если за весь прошлый год было зарегистрировано 73 заведомо ложных сообщения об акте терроризма, то уже за пять месяцев текущего года эта цифра составляет 72 уголовных дела. Спартак Кабденов

К примеру, сотрудниками Департамента полиции на транспорте в марте был задержан житель Костанайской области, который отправил по электронной почте сообщение о минировании 36 различных объектов в Нур-Султане и Алматы. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

В целом за текущий период завершены расследования и направлены в суд 12 уголовных дел. Вынесены приговоры в отношении пяти человек, при этом к лишению свободы осуждены — два лица, к ограничению свободы — два, к условной мере наказания осужден один человек. Спартак Кабденов

Еще одной проблемой, по словам спикера, остается сезонное обострение у психически больных людей, которые не отдают себе отчета о том, к каким последствиям приводят их выходки.

Наиболее частыми объектами посягательств остаются общественные места –торговые дома, рынки, магазины, здания государственных органов и учреждения образования, а также вокзалы и аэропорты.

В Казахстане за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей (на сегодняшний день – 14,5 млн тенге) либо исправительных работ в том же размере, а также ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. Спартак Кабденов

Уголовной ответственности за такие преступления подлежат лица, достигшие возраста 14 лет, поэтому об этом необходимо помнить даже школьникам. На основании судебного решения подлежат возмещению затраты и весь ущерб, причиненный таким сообщением. В случае, если такие действия были совершены несовершеннолетними, то возмещение ущерба возлагается на их родителей или законных представителей.