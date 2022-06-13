Первый цифровой кредит в РК на авто с пробегом

Благодаря новой услуге оформить кредит на авто можно за сутки, без посещения банка и ЦОНа, передает Zakon.kz.

Весь процесс сделки осуществляется онлайн: подача заявления, оценка авто, снятие и постановка на учет, выбор номера, регистрация залога и подписание договора. Для покупки не требуется собирать множество документов, стоять в очередях и даже использовать ЭЦП – достаточно заполнить простую форму на сайте Freedom Bank.

Дня нас запуск цифрового автокредитования – это шаг даже более сложный, чем запуск цифровой ипотеки почти год назад. Тогда мы не просто построили классный процесс, а смогли стать лидерами рынка. Это продемонстрировало нам, насколько востребованы сейчас инновации на банковском рынке. Можно превратиться в банк №1, просто реализовав самую перспективную технологию, которую конкуренты не смогут быстро повторить. Это яркий пример того, как, интегрируясь с сервисами электронного правительства, можно добиться высоких результатов. Мы сейчас создаем вещи, которые станут индустриальным стандартом для банковского сектора. Мы живем в эпоху фантастических перемен. Главный исполнительный директор Freedom Holding Corp. Тимур Турлов

Фото: Freedom Bank

Позитивные изменения стали возможны во многом благодаря сотрудничеству банка с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и Министерством внутренних дел. Интеграция с информационными системами госорганов позволила проверять продавца и оценивать машину бесплатно всего за пару минут. При проверке учитываются данные о транспорте, ликвидность, история продаж, возможное участие в ДТП и пр.

По словам советника председателя совета директоров Freedom Bank Айдоса Жумагулова, механизм онлайн-оценки автомобиля на сегодняшний день является уникальным в своем роде.

Никто еще так не умеет делать. Мы запустили возможность подписывать договоры буквально лицом клиента, без скачивания ЭЦП. В клиентском пути мы показываем новые сервисы и услуги, открыто коммуницируем с клиентом на каждом шаге и многое другое. Цифровой автокредит ‒ это про новые стандарты, новые подходы и возможности рынка. Айдос Жумагулов

Фото: Freedom Bank

Ставка по цифровому автокредиту составляет от 19% (ГЭСВ от 20,7%), срок кредитования ‒ до семи лет, первоначальный взнос ‒ от 20%. Приобрести можно автомобили стоимостью от 1 до 25 млн тенге, не старше 15 лет на момент окончания кредита для машин мировых брендов (Европа, Южная Корея, США, Япония) и не более трех лет ‒ для произведенных в странах СНГ и КНР.

Клиентам Freedom Bank предлагает несколько альтернативных вариантов погашения кредита ‒ оптимальный по ставке, оптимальный по сроку, с минимальным ежемесячным платежом, а также конструктор, с помощью которого можно самостоятельно собрать комфортный для себя вариант. При оплате первоначального взноса онлайн ставка снижается на 0,5%.

При необходимости можно выбрать престижный номер и включить цену за него в кредит. Дополнительная опция, реализованная совместно с госкорпорацией «Правительство для граждан», ‒ доставка госномера курьером.

Freedom Bank ‒ data-driven банк, специализирующийся на предоставлении цифровых банковских продуктов и услуг. В 2021 году банк оцифровал получение ипотечного займа и запустил первую в мире цифровую ипотеку. Также банк выпустил первую в Казахстане карту инвестора INVEST CARD и ряд других цифровых карт ‒ мультивалютную FREEDOM CARD и карту погашения займов с кредитным лимитом FREEPAY. В 2022 году банк запустил цифровую ипотеку по госпрограмме «7-20-25», цифровой автокредит и комплексное решение FREEDOM BOX для ИП с бесплатным терминалом, возможностью продавать в рассрочку и овердрафтом. В планах ‒ запуск супераппа.

Лицензия АРРФР №1.1.260 от 09.02.2021.