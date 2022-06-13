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Пожар в Костанае: из многоэтажки эвакуировали 46 человек

эвакуация, спасение Фото: gov.kz
13 июня в 03:33 поступило сообщение о возгорании в пятиэтажном жилом доме по проспекту Кобланды батыра. По предварительным данным, происшествие случилось в результате неосторожного обращения с огнем при курении, передает Zakon.kz.

Пожарные обнаружили во втором подъезде дома сильное задымление. Жильцы оказались в опасной зоне. Открытым пламенем горела квартира и балкон на втором этаже. Огонь перекинулся на смежные балконы на втором и третьем этажах. Площадь пожара составила порядка 24 кв. м.

Для тушения пожара, спасения и эвакуации граждан в условиях, непригодных для нормального дыхания, в работу включились сразу два звена газодымозащитной службы в составе шести человек. Силами ДЧС из подъезда по лестничному маршу эвакуировано 46 человек, из них 12 детей. Спасено восемь человек, из них трое детей. Огнеборцы спустили их на землю при помощи автолестницы. ДЧС Костанайской области

В тушении пожара были задействованы 19 человек личного состава трех пожарных частей Костаная и пять единиц специальной техники.  

В 04:07 удалось локализовать огонь, в 04:14 пожар был полностью потушен. Все люди остались живы.

 

 

Ирина Лукичева
Костанай
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