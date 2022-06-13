Шестилетний мальчик упал в 25-метровую узкую скважину в Узбекистане

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В Узбекистане шестилетний мальчик упал в скважину диаметром 20 см и глубиной 25 м. Ребенок провел в безводном артезианском колодце почти сутки. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РУз, передает Zakon.kz.