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Шестилетний мальчик упал в 25-метровую узкую скважину в Узбекистане

ребенок провел почти сутки в 25-метровой узкой скважине в Узбекистане Фото: скриншот видео
В Узбекистане шестилетний мальчик упал в скважину диаметром 20 см и глубиной 25 м. Ребенок провел в безводном артезианском колодце почти сутки. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РУз, передает Zakon.kz.

Видео спасения ребенка опубликовали в telegram-канале ведомства.

По данным МЧС Узбекистана, инцидент произошел на юге страны – в селе Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области.

О происшествии сообщил отец ребенка 12 июня в 14:01 (15:01 по времени Нур-Султана). К спасательным работам была привлечена спецтехника (экскаваторы, грейдеры). В результате мальчика удалось вызволить из ямы 13 июня в 10:25 (11:25 по времени Нур-Султана).

Состояние ребенка оценивается как хорошее, его передали врачам.

Как сообщили в МЧС, вскоре ребенка передадут родителям.

Динара Халдарова
Узбекистан
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