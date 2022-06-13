Шестилетний мальчик упал в 25-метровую узкую скважину в Узбекистане
Фото: скриншот видео
В Узбекистане шестилетний мальчик упал в скважину диаметром 20 см и глубиной 25 м. Ребенок провел в безводном артезианском колодце почти сутки. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РУз, передает Zakon.kz.
Видео спасения ребенка опубликовали в telegram-канале ведомства.
По данным МЧС Узбекистана, инцидент произошел на юге страны – в селе Лангар Чиракчинского района Кашкадарьинской области.
О происшествии сообщил отец ребенка 12 июня в 14:01 (15:01 по времени Нур-Султана). К спасательным работам была привлечена спецтехника (экскаваторы, грейдеры). В результате мальчика удалось вызволить из ямы 13 июня в 10:25 (11:25 по времени Нур-Султана).
Состояние ребенка оценивается как хорошее, его передали врачам.
Как сообщили в МЧС, вскоре ребенка передадут родителям.
0
КОММЕНТАРИИ