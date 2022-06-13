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При предоставлении дополнительной платной услуги банки должны получать согласие клиента

предоставление услуг банками Фото: pexels
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения и дополнения в Правила предоставления банковских услуг и рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, обращений клиентов, сообщает Zakon.kz.

Так, если банк предлагает клиенту за отдельную плату дополнительную финансовую услугу (оказываемую банком или третьими лицами), то до заключения договора банковского займа должен получать согласие клиента на оказание ему такой услуги и оформлять соответствующее заявление.

В заявлении должна быть информация о:

  • содержании дополнительной финансовой услуги, ее стоимость и возможность клиента согласиться или отказаться от нее;

  • возможности клиента согласиться или отказаться от включения дополнительных расходов, непосредственно связанных с получением и обслуживанием банковского займа, в сумму банковского займа, либо самостоятельно оплатить их.

Если клиент при заключении договора банковского займа выбирает дополнительную финансовую услугу в виде страхования жизни или от несчастных случаев (на случай болезни), то банк при отсутствии у клиента предложений по услугам выбранной им страховой организации, предлагает на выбор услуги не менее 3 страховых организаций с указанием применяемых ими тарифов и условий страхования.

Согласие клиента с каждым условием фиксируется письменно и подтверждается его подписью.

Документ вводится в действие с 1 сентября 2022 года.

Лариса Черненко
АРРФР Казахстан
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